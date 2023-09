Administração entrega mais uma passagem subterrânea na Asa Sul

Local recebeu reparos como troca de piso, pintura da escada e das paredes, troca de lâmpadas e outras ações de revitalização

A população da 103/203 Sul recebeu, recentemente, a passagem subterrânea completamente revitalizada. O pedido da reforma partiu da Administração Regional do Plano Piloto, que acionou a Novacap.

A passagem subterrânea recebeu reparos como troca de piso, pintura da escada e das paredes, troca de lâmpadas e outras ações de revitalização.

A medida faz parte do cronograma criado em 2022 e que já reformou as passagens da Asa Norte, e agora passa a reformar as passagens subterrâneas da Asa Sul.

As próximas passagens que vão receber reformas, seguindo o cronograma, serão as localizadas nos endereços: 105/205; 107/207 e 109/209.