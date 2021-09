Administração de Águas Claras nega pedido de estacionamento

Comerciantes não poderão usar a área destinada ao parque ecológico para estacionar os carros. o projeto conta com dois estacionamentos

Por Tereza Neuberger

Está no projeto de Águas Claras a construção de parques ecológicos que ainda não saíram do papel. Entre eles está o Parque Central, localizado entre as avenidas Castanheiras e Boulevard Norte.

A área verde passou a ser utilizada como estacionamento de carros por parte dos comerciantes locais, que entraram com um pedido de autorização junto à administração para fazer uso da área como estacionamento.Em contrapartida os moradores locais aguardam e pedem a construção do Parque Central.

A companhia Imobiliária de Brasília- Terracap informou ao Jornal de Brasília que a construção do parque já está com ordem de serviço para o início das obras, e deu prazo de 90 dias à empresa responsável.

A administração regional de Águas Claras- RA, informou ao Jbr que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação- SEDUH procedeu com o indeferimento do pedido, por parte dos comerciantes, e que a administração juntamente ao Detran fazem a fiscalização para que essas áreas não sejam violadas.

A SEDUH alegou que o complexo já conta com dois estacionamentos lindeiros, e que no projeto do Parque Central já possuem estacionamentos, que poderão beneficiar os estabelecimentos do complexo.