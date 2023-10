Adeus a Diego Moreira

A chuva fez presença no velório, mas isso não impediu que a capela se enchesse para que os amigos e familiares fossem dar seu último adeus

Familiares e amigos se reuniram na capela Templo Ecumênico do Cemitério Campo da Esperança, no Gama, para se despedir do empresário Diego Moreira. O velório foi nesta sexta-feira (20). Diego lutava contra o câncer e infelizmente faleceu aos 31 anos. Diego deixou sua marca no Jornal de Brasília, onde trabalhava na área de tecnologia.

A chuva fez presença no velório, mas isso não impediu que a capela se enchesse para que os amigos e familiares fossem dar seu último adeus.

Diego deixa dois filhos, Heitor Oliveira e Davi Luca. Quem também vai sentir uma saudade indescritível é Laiza Santos, namorada de Diego. Ela conta que foram meses difíceis, uma luta árdua, mas que percebeu com ele, que um verdadeiro guerreiro luta de cabeça erguida e com honra. “E assim foi até o último instante. Ele não reclamava, não murmurava, não se revoltava, só agradecia todos os dias que acordava e via o dia lindo que Deus preparou pra nós”.

Mesmo na dor, Laiza destaca que ele se preocupava com o bem estar de quem amava e com suas obrigações do trabalho. “Cumpriu com honra todos os seus compromissos e nos mostrou que a fé te segura nos piores momentos”. Para ela, Diego deixa muita saudade, mas também um legado de força e perseverança .

O irmão , e parceiro de trabalho de Diego, relata que ele descobriu um linfoma não hodgkin do tipo anaplásico ALK, um câncer mais raro e agressivo. Como descreveu Tiago, desde o começo do tratamento, em janeiro de 2022, Diego sempre foi bastante forte e aceitou um tratamento desafiador com garra e coragem. Passou por protocolos de radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. “Esses tratamentos o debilitavam, porém ele lidava com todos os efeitos colaterais com tranquilidade focando na cura. Nesse meio tempo ele se empenhou em manter a mesma dedicação aos filhos, namorada, família e clientes. Mesmo nos seus piores e mais doloroso dias ele não reclamava das circunstâncias e transmitia paz para os que estavam em volta dele”.

Infelizmente, Tiago continua o relato, destacando que durante o tratamento a doença regredia, porém não ia embora e enquanto alguns focos eram ressecados, novos surgiam. Nos últimos meses a doença se agravou severamente e ele sofreu várias internações. Nesses momentos ele se mantinha forte, firme e em paz depositando toda sua fé em Deus.

Nos seus últimos dias, como conta o irmão, ele disse que estava preparado para receber um milagre de cura ou ser recolhido por Deus. “O que posso dizer é que neste 1 ano e 10 meses de luta contra o câncer meu irmão nunca esmoreceu, apesar de todo cansaço da doença”. Diego lutou contra o câncer e trouxe serenidade para quem estava ao redor dele, com palavras de conforto ou esperança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tranquilidade é a palavra que todos por quem passaram por ele, o definiam quando prestavam suas últimas homenagens a Diego. Acima de tudo, ele foi descrito como guerreiro por ter travado uma longa batalha contra o câncer, e nunca ter perdido a vontade de viver e de cuidar de quem amava.

Ana Márcia Portela, secretária do Jornal de Brasília, trabalhou com Diego e o considera um grande amigo que se foi cedo. “Tive o prazer de trabalhar com ele mais de 6 anos, uma pessoa sempre disposta, sempre com uma tranquilidade para resolver as situações adversas, o trem pegando fogo, eu ligava para ele brava e ele dizia: calma Marcinha, que vai dar certo”, lembrou com carinho do dia a dia com ele. Ela conta que nesses momentos, Diego sempre chegava e resolvia o que precisava ser resolvido. “Eu vou sentir muita falta dele, vai ficar um vazio na MARKPRO – empresa dele e do irmão, porque ele é insubstituível”.