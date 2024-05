Acusado de tentativa de homicídio e ameaça é condenado pelo Júri de Brasília

Nesta terça-feira, 7, o Tribunal do Júri de Brasília condenou o réu Augusto da Silva Costa a sete anos de prisão, um mês e cinco dias de detenção, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na noite do dia 17 de maio de 2017, no Setor Santa Luzia, na Estrutural, Brasília, o réu, na companhia de outras seis pessoas, agrediu violentamente a vítima, que ainda foi esfaqueada e recebeu diversos disparos de arma de fogo em sua direção, não sendo atingida por erro de pontaria. Narra a denúncia, ainda, que após as agressões, o réu ameaçou uma testemunha dos fatos.

Por ser reincidente, Augusto irá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado e deverá cumprir a pena referente ao crime de ameaça no regime inicial semiaberto.

O réu respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.