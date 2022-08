Acusado de tentar matar por dívida de 90 reais é condenado pelo júri popular

Em razão de ter respondido ao processo solto, foi permitido ao réu recorrer da sentença em liberdade

No último dia 16 de agosto, o Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante condenou um homem que tentou matar um conhecido, com golpes de faca, por ele ter lhe cobrado uma dívida de R$ 90,00. O réu irá cumprir pena de quatro anos e oito meses de prisão, em regime inicial semiaberto. Em razão de ter respondido ao processo solto, foi permitido ao réu recorrer da sentença em liberdade.

O crime ocorreu em 4 de setembro de 2019, no Setor Placa das Mercedes, no Núcleo Bandeirante/DF. O homicídio não se consumou porque a vítima conseguiu fugir e depois foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Os jurados acolheram a denúncia do MPDFT e entenderam que o crime foi cometido por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, de acordo com a denúncia, o réu chamou a vítima até o prédio onde ele mora, sob pretexto de pagar a dívida, solicitou que aguardasse e, após, surpreendeu a vítima com os golpes de faca.