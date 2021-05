Acusado de homicídio por dívida é condenado a 21 anos de prisão

Enquanto conversavam sobre a dívida, o homem sacou uma arma de fogo e alvejou a vítima com vários disparos, fugindo em seguida

Um homem foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio por causa de dívida referente a compra de terreno irregular. O crime ocorreu em 2019 na Cidade Estrutural.

Segundo informações, o homem teria ido a casa da vítima com um comparsa. Enquanto conversavam sobre a dívida, o homem sacou uma arma de fogo e alvejou a vítima com vários disparos, fugindo em seguida.

Para o juiz, a ação delitiva merece maior reprimenda, uma vez que foram feitos vários disparos de arma de fogo, um deles qualificado como o “disparo de confere”, e ainda houve mais de um agente envolvido na empreitada homicida, o que, na visão do magistrado, “indicam a existência de um dolo exacerbado”. O juiz também destacou que “a vítima deixou descendente que, no caso, ficará sem o genitor durante o principal período da formação da personalidade”. Sendo assim, o magistrado não concedeu ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

43 anos

Um outro homem foi condenado nesta semana a 43 anos e dois meses de prisão por homicídio cometido em 2018. Na época, ele tinha menos de 21 anos e se envolveu em uma briga de gangues rivais, disparando contra um grupo de pessoas em Sobradinho.

No ato, uma pessoas de 18 anos faleceu e uma de 17 anos ficou gravemente ferida. Outras duas pessoas que estavam com as vítimas não foram atingidas.