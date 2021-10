Acusado de homicídio na Fercal é preso

Segundo a 35ª DP, o autor disse que cometeu o crime porque teria sido agredido pela vítima anteriormente

Um homem de 35 anos foi preso neste domingo (24) acusado de ter cometido homicídio no setor Alto da Bela Vista, na Fercal.

O acusado foi encontrado no Estado do Piauí e trazido ao Distrito Federal. Segundo a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), que cuida do caso, o autor disse que cometeu o crime porque teria sido agredido pela vítima anteriormente. O indivíduo deu golpes de faca no outro homem, identificado como Rafael, que também tinha 35 anos.

