Acordo torna Brasília e Lisboa cidades irmãs

Brasília e Lisboa se tornaram cidades irmãs nesta quinta-feira (23). O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Félix Moedas, assinaram um acordo de irmanação, no Palácio do Buriti. O documento abre possibilidades para que as duas capitais, a partir de agora, possam realizar cooperação com mais facilidade.

O governador recebeu o presidente da Câmara portuguesa – que tem status de prefeito em Lisboa – juntamente com o secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Alberto Luis Fernandes Laplaine; o embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos; e o secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal, Paco Britto.

Com o acordo de irmanação assinado, tanto o DF quanto Lisboa podem promover ações de desenvolvimento em diversas áreas, como desenvolvimento econômico, comércio, investimentos, educação, ciência e tecnologia, cultura, mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento social e combate à corrupção.

O acordo não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes, mas cria a possibilidade de ambas as cidades buscarem parcerias para desenvolverem projetos em conjunto.

*Com informações da Agência Brasília