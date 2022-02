Ações de reconstrução começam na Vila Kanegai

A Defesa Civil realizará o isolamento e notificação das famílias, orientando quanto a não permanência e trânsito no local

Em decorrência do deslizamento de terra ocorrido na SPLM Conjunto 07A Chácara 5, Vila Kanegai, no Riacho Fundo, no último dia 17 de fevereiro, a Defesa Civil, a Administração Regional do Riacho Fundo, a NOVACAP, PMDF, DF LEGAL e Secretaria das Cidades realizaram uma reunião na manhã de sexta-feira (25), no local.

Nesta reunião foram definidas as ações para mitigar os riscos no local, bem como garantir a segurança da comunidade durante e após as obras de recuperação do talude. Até o momento, a interdição é completa de duas casas e parcial de uma oficina.

A Defesa Civil realizará o isolamento e notificação das famílias, orientando quanto a não permanência e trânsito no local. Após as devidas notificações e isolamentos pertinentes, a NOVACAP fará a reconstrução do talude.

A Administração Regional seguirá com a fiscalização do local. O trabalho de notificação, orientação e isolamento da área foi iniciado neste sábado (26). O DETRAN prestou o apoio necessário com pessoal e equipamentos, de modo a sinalizar e isolar a área.