Acidentes com moto deixam pessoas em estado grave neste sábado (17)

Ambos os feridos eram motociclistas. O Corpo de Bombeiros esteve nas duas ocorrências e transportou as vítimas ao Hospital de Base

Dois acidentes envolvendo motociclistas ocorridos neste sábado (17) por volta de 12h30 deixaram pessoas em estado grave. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuou nas duas ocorrências.

O primeiro ocorreu na avenida Vargem da Bênção, na quadra 109/110, no Recanto das Emas. Um carro e uma moto que seguiam em sentidos contrários colidiram. O motociclista, 49 anos, ainda estava no chão quando os bombeiros chegaram. Ele sofreu um traumatismo craniano e foi levado de helicóptero ao Hospital de Base. O motorista do veículo envolvido era dirigido por um jovem de 25 anos, que nada sofreu.

Acidente ocorreu próximo à entrada da pista da Fazendinha. Foto: CBMDF/Divulgação

O segundo acidente ocorreu na saída da Ponte JK, sentido Jardim Botânico. Nesta colisão, houve apenas uma moto envolvida. O condutor, um jovem de 22 anos, apresentava traumatismo facial grave, com sinais de fraturas no nariz, na mandíbula e no braço direito. Ele também foi levado ao Hospital de Base.