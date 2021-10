Acidente na DF 415 deixa quatro feridos e um óbito

Na madrugada deste domingo (10), um carro de passeio colidiu contra uma estrutura de concreto em uma estrada de terra da ponte da DF 415, próximo a Escola Bucanhão

Na madrugada deste domingo (10), um carro de passeio colidiu contra uma estrutura de concreto em uma estrada de terra da ponte da DF 415, próximo a Escola Bucanhão. O acidente deixou quatro pessoas feridas e um óbito no local.

Dentro do veículo havia dois adultos e três menores de idade. O condutor, de idade não informada, apresentava escoriações na cabeça e se encontrava muito abalado. Estava consciente, orientado e estável. Foi transportado por uma abulância do SAMU para uma unidade médica desconhecida.

Patrícia, de 24 anos, foi encontrada pelos socorristas deitada fora do veículo. Apresentava escoriações nos membros inferiores e dor na região abdominal. Estava consciente, orientada e estável e foi transportada para o Hospital Regional da Ceilândia.

Um dos menores de idade, de apenas um ano, estava no colo da sua mãe e fora do veículo. Apresentava um corte na parte da frente da cabeça, mas estava consciente. A criança foi encaminhada para o Hospital Regional de Brazlândia.

Outra menor, de seis anos, queixava-se de dores no abdômen. Ela foi transportada para o hospital. Infelizmente, o menor de 5 anos foi encontrado no banco traseiro do veículo já sem sinais vitais.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente. Após desmobilização do CBMDF o local ficou aos cuidados da PMDF e a Polícia Civil foi acionada.