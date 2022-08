Acidente na BR 070 deixa três feridos

O motorista da Van, um homem identificado como L.S.R saiu ileso, sendo entregue a polícia para os devidos esclarecimentos em relação ao acidente

Uma colisão frontal na BR 070, sentido Taguatinga, deixou três pessoas feridas neste sábado (06). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no incidente, que ocorreu próximo ao Condomínio Prive em Ceilândia, quando um dos veículos entrou na contramão.

Os veículos envolvidos foram uma Van Sprint de cor vermelha e um Honda Civic de cor branca. Segundo o CBMDF, que ouviu quem estava por perto no momento da colisão, a Van Sprint seguia no sentido Águas Lindas e perdeu o controle, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com o Honda Civic, que seguia no sentido Taguatinga.

O motorista da Van, um homem identificado como L.S.R saiu ileso, sendo entregue a polícia para os devidos esclarecimentos em relação ao acidente.

No Honda Civic além do condutor, identificado como A.V, que também não necessitou de atendimento médico, haviam mais três passageiros, encontrados ainda dentro do veículo:

1- Uma mulher identificada como S.M.G.V, que foi estabilizada e extraída do carro. Ela estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no membro superior esquerdo e escoriações no membro superior direito. Foi transportada para o Hospital São Francisco;

2- Um homem identificado como W.C.V, foi estabilizado e extraído do veículo. Estava consciente e desorientado, com sangramento no nariz e se queixando de dor na face, foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia e;

3- Uma mulher identificada como R.O.S. Estava consciente e orientada, com escoriações no tórax e abdome devido ao atrito do cinto de segurança. Ela alegava dor torácica e foi estabilizada e extraída do veículo, transportada para o hospital Regional de Ceilândia.

Uma das vias foi interditada durante o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Perícia foi acionada.