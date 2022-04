Acidente na BR 020, em Formosa, deixa três mortos

Apenas os três ocupantes da Hillux, um casal e uma mulher, morreram no local

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou três mortos nesta quinta-feira (7). O caso ocorreu em Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

O caminhão seguia no sentido Nordeste e foi fechado por um carro, que não parou no local segundo o condutor. O carro, uma Hillux branca, que vinha no sentido contrário de quem vai para Brasília não conseguiu frear a tempo, colidindo com a carroceria do caminhão, que estava em “L” nas duas faixas da pista.

Apenas os três ocupantes da Hillux, um casal e uma mulher, morreram no local. O Jornal de Brasília aguarda mais informações.