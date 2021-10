Acidente envolvendo um pedestre, uma moto e um carro em Ceilândia resulta em morte

O pedestre foi socorrido pelo Samu em estado grave e instável. O motociclista faleceu no local e o motorista do veículo saiu ileso

Um homem foi atropelado por uma moto, que em seguida colidiu de frente com um carro que vinha em sentido contrário nesta segunda-feira (11), na QNN 22 da Ceilândia. O pedestre, que não foi identificado, foi socorrido pelo Samu em estado grave e instável. O motociclista, um homem de 28 anos identificado como Jorge Pereira, faleceu no local. Já o motorista do veículo saiu ileso.