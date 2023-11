Acidente envolvendo três ônibus na Asa Norte deixa cinco feridos

Ao chegar no local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo três ônibus de transporte coletivo. Cinco pessoas ficaram feridas

Um acidente envolvendo três ônibus aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), na Asa Norte. Cinco pessoas foram transportadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 16h31, com cinco viaturas. O acidente ocorreu na entrada do Eixo W, sentido Brasília, próximo ao Hospital Santa Lúcia Norte, no Plano Piloto. Ao chegar no local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo três ônibus de transporte coletivo. Cinco pessoas ficaram feridas: – Um homem de 50 anos, transportado ao IHBB consciente e orientado, queixando-se de dores na região cervical, apresentando um corte na região frontal da cabeça; – Uma mulher de 50 anos, transportada para o IHBB consciente e orientada, apresentando corte no lábio superior. – Uma mulher de 48 anos, transportada para o IHBB consciente e orientada, apresentando edema do lado direito da cabeça, queixando-se de dores na região cervical; – Um homem de 42 anos, cobrador de um dos ônibus, foi transportado para o IHBB consciente e orientado, queixando-se de dores na região das costelas; – Um homem de 33 anos, condutor de um dos veículos, foi transportado para o IHBB consciente e orientado, queixando-se de dores nas regiões da cabeça e tórax. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local.