Acidente envolvendo motocicleta e carro resulta em morte, na BR-060

O motociclista que não teve a identidade revelada, apresentava sérias lesões e acabou vindo a óbito no local

Na manhã deste domingo (6), um acidente entre uma moto e um carro, resultou na morte do motociclista no KM 21 da BR 060, sentido Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado pela Empresa Triunfo, agência administradora da rodovia.

Ao chegarem no local os militares encontraram uma colisão entre uma motocicleta e um carro, conduzido por uma mulher de 24 anos que apresentava dores nas costas e escoriações pelo corpo, ela estava consciente e estável sendo transportada para o Hospital Regional da Ceilândia.

A moto, era conduzida por um homem que não teve a idade informada, ele apresentava sérias lesões e acabou vindo a óbito no local.

O local do acidente ficou aos cuidados da PRF e a perícia foi acionada.