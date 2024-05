Acidente envolvendo caminhão deixa condutor ferido na BR 020 próximo a saída de Planaltina

Por Lucas Dias

Nesta sexta-feira ocorreu um acidente de trânsito na saída de Planaltina próximo ao viaduto, no sentido Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, e realizou atendimento.

No local, as equipes de socorro depararam-se com um Hyundai HR HDB, de cor branca, conduzido pelo senhor A.F.S. de 43 anos, ele estava consciente, orientado, estável e com suspeita de fratura na clavícula esquerda. Foi atendido no protocolo de trauma e transportado por nossos socorristas, para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

A PRF ficou responsável pelo local.