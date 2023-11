Acidente entre carro e moto deixa um ferido no Eixo Monumental

Durante atendimento, duas faixas de rolamento precisaram ser totalmente interditadas para atendimento ao motociclista, que apresentou lesões na perna

Por volta das 16h desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência de um acidente entre veículos de passeio e uma motocicleta na via N1, no Eixo Monumental, na altura entre a Torre de TV e o Mc Donalds.

Os dois carros e a moto colidiram, e os ocupantes dos veículos de quatro rodas não se feriram, não necessitando de transporte para uma unidade hospitalar. Já o motociclista apresentou lesões na perna direita, mas estava consciente e orientado, sendo transportado para o Hospital de Base.

Durante atendimento, duas faixas de rolamento precisaram ser totalmente interditadas para atendimento à vítima. A cena do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar, que ainda não informou a dinâmica do ocorrido.