Acidente entre carro e caminhão deixa uma mulher ferida

Colisão ocorreu no viaduto da Candangolândia. Trânsito ficou completamente interditado em um dos sentidos

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio sobre o viaduto da Candangolândia deixou uma mulher ferida. A colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (9).

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve no local do acidente e socorreu a mulher, que sentiu apenas dores no tórax. Ela era passageira do carro de passeio envolvido na colisão. O nome e a idade da vítima não haviam sido revelados até a última atualização desta matéria.

Por conta da batida, o trânsito precisou ser totalmente interditado sentido Candangolândia, e no sentido Park Way apenas uma faixa de rolamento ficou liberada.

Aguarde mais informações