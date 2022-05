Acidente deixa 5 pessoas feridas em São Sebastião

O primeiro carro, uma Suzuki G. Vitara, era conduzido por um homem de 64 anos, identificado como E.S.F, que ficou ferido e preso dentro do veículo

Um acidente entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas em São Sebastião nesta terça-feira, 10. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), foi chamado para prestar socorro. O atendimento foi na Rua 25 do Bairro Residencial do Bosque.

O primeiro carro, uma Suzuki G. Vitara, era conduzido por um homem de 64 anos, identificado como E.S.F, que ficou ferido e preso dentro do veículo. Ele foi atendido, imobilizado e transportado pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), apresentando uma suspeita de fratura na clavícula esquerda e dor na cervical.

No Suzuki também estava a filha do condutor, uma mulher de 36 anos, identificada como J.V.S. Ela é portadora de uma síndrome não informada. Considerada uma pessoa especial, ela apresentava dificuldade de comunicação e, segundo os bombeiros, só trocava algumas palavras em inglês.

A exposição dela a uma cena singular e delicada, fez com que apresentasse uma agitação anormal. Dessa forma, a equipe destinou uma militar para apoiá-la, prestando um atendimento humanizado e descontraído, durante todo o atendimento ao seu pai e do transporte dos dois ao hospital.

A condução do atendimento possibilitou o relaxamento e despertou o senso de humor da paciente. Ela também foi entregue à equipe do hospital, apresentando um edema na perna direita.

O outro veículo foi o Honda CR-V de cor cinza, era conduzido por um homem de 30 anos, identificado como M.S.S, que não se feriu. Neste automóvel também estavam; uma mulher de 21 anos, que foi atendida e transportada pelo CBMDF ao HBB, gestante de 5 meses, apresentando dor na cabeça, na barriga e nas pernas.

Uma criança de 02 anos, que foi atendida e transportada pelo CBMDF ao HBB, apresentando hematoma na cabeça e queixa de dor no local. Um rapaz de 19 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao HBB, apresentando dor na cabeça e na nuca.

Durante o atendimento as duas faixas de rolamento foram interditadas e permaneceu aos cuidados da PMDF. A dinâmica do acidente não foi informada.