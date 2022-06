Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida na DF 440

Os carros envolvidos no acidente seguiam em sentidos contrários e após a colisão, um deles permaneceu ocupando uma faixa de rolamento da via

Uma colisão frontal entre veículos deixou uma pessoa ferida na DF 440 nesta quarta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena, localizada em um trecho conhecido como Rota do Cavalo, próximo ao Atacadão Dia a Dia, na região de Sobradinho.

Os veículos envolvidos foram um Hyundai HB20, conduzido por um homem identificado como J.V.M, de 30 anos, que não se feriu, e um Fiat Fiorino, de cor branca, conduzido por um homem identificado como W.E.R, de 59 anos, atendido e transportado pelo CBMDF ao hospital do Paranoá, apresentando dor na coluna lombar e no braço esquerdo. Estava consciente, orientado e estável.

Os carros envolvidos no acidente seguiam em sentidos contrários e após a colisão, um deles permaneceu ocupando uma faixa de rolamento da via, fato que complicou o trânsito no local.

A cena permaneceu aos cuidados da PMDF.