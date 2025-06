Acidente com cinco feridos complica trânsito na BR-020, em Planaltina

Um acidente envolvendo um Fiat Palio Fire Way deixou cinco pessoas feridas e tumultuou o trânsito na BR-020, na altura do Posto Itiquira, em Planaltina-DF, na tarde desta quarta-feira (4). A colisão contra um poste de concreto ocorreu por volta das 16h06 e mobilizou seis viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), além de uma aeronave de resgate.

No veículo estavam o condutor e quatro passageiros, todos socorridos conscientes e orientados. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da rede pública com diferentes queixas, conforme avaliação das equipes de emergência:

H.C.S.J., 36 anos, com dores no tórax e dificuldade respiratória, foi levado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP);

A.C.R.J., 26 anos, com dores no pescoço e joelho, também foi encaminhada ao HRP;

D.G.S., 20 anos, condutor do veículo, relatava dores nas costas;

M.R.S.C., 37 anos, apresentava dores no tórax e pescoço, e foi levada ao Instituto Hospital de Base (IHBDF);

L.S.A., 40 anos, com traumatismo craniano leve, também foi conduzida ao IHBDF.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. O local ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A condição clínica dos feridos após a entrada nos hospitais não foi informada.