Acesso ao Setor Hospitalar Sul pela W3 será interditado na quinta (23)

A via interna que dá acesso aos hospitais da região seguirá funcionando normalmente em mão dupla

Com a evolução da obra de concretagem da faixa destinada ao transporte coletivo na W3 Sul, o acesso ao Setor Hospitalar Sul (SHS) pela via W3 será interditado, a partir de quinta-feira (23). A sugestão é que o acesso ao SHS seja feito pela via W5 Sul (próxima ao cemitério). Já a saída do local deve ser feita pela via entre as quadras 715/716 Sul, já liberada para o tráfego de veículos.

“Importante destacar que apenas a faixa de rolamento mais à direita, por onde trafegam os ônibus, ficará interditada para a execução dos serviços. As outras duas faixas da via W3 seguem liberadas”, explica o subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, Ricardo Terenzi.

Terenzi ressalta que, mesmo com a interdição da entrada no SHS pela via W3 Sul, a via interna que dá acesso aos hospitais da região seguirá funcionando normalmente em mão dupla. “Essa mudança se faz necessária para que possamos garantir a fluidez e o acesso aos hospitais. No entanto, não será permitido o estacionamento nas laterais desta via”, esclarece.

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficarão posicionados em locais estratégicos para orientar os motoristas e organizar a fluidez do trânsito. “O trecho interditado contará com ampla sinalização. Vamos acompanhar de perto o fluxo de veículos e, caso seja necessário, alterações serão realizadas para facilitar a circulação de pessoas e motoristas”, afirma o diretor de policiamento de trânsito do Detran, Clever de Farias.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura