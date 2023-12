Ação Solidária Cidade de Natal, do GDF, proporciona imersão natalina na Arena BRB

Crianças em situação de vulnerabilidade social participaram, nesta quarta-feira (20), de uma experiência única com entrega de presentes

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, ligada ao gabinete da primeira-dama, Mayara Noronha, realizou, nesta quarta-feira (20), Ação Solidária Cidade de Natal, na Arena BRB, no estádio Mané Garrincha. Ao todo, 200 pessoas participaram da imersão natalina guiada por duendes, dentre elas, 120 crianças.

A ação de Natal recebeu nove famílias com 32 jovens e crianças da Cooperativa de Catadores Recicla Mais, de Sobradinho, 80 crianças da Creche da Mãe Preta, do Núcleo Bandeirante e 20 pequenos do Projeto Futebol Down. Além disso, 80 adultos acompanharam as crianças durante a experiência imersiva para resgatar o espírito natalino.

Em uma experiência incrível, as crianças foram agraciadas com histórias sobre o Natal, músicas, atividades de pintura com temas natalinos e um belíssimo coffee-break. Além disso, todas receberam presentes de Natal das mãos do Papai Noel, do governador Ibaneis Rocha e da primeira-dama Mayara.

“Poder participar de eventos como esse é muito importante para nós do governo. Nós conseguimos atingir um público que muitas vezes não tem condição de estar à frente de coisas tão belas como nós estamos vendo aqui no Arena”, comentou o chefe do executivo local.

Ibaneis ainda destacou os avanços do DF em relação ao turismo: “Brasília vem se transformando nessa questão do turismo, no qual gera emprego, renda e desenvolvimento. Os eventos deste ano foram grandiosos e encheram os hotéis e restaurantes da cidade graças a Deus. E nós chegamos no final do ano com muita coisa para comemorar e com expectativa muito forte para 2024”.

A primeira-dama, à frente da ação, celebrou mais uma entrega de alegria em forma de história e presentes para as crianças em situação de vulnerabilidade social. “Nós estamos democratizando o acesso aos eventos. As pessoas que não teriam condições de ter essa celebração no final de ano, muito menos às vezes receber um presente, são agraciadas neste dia. Poder proporcionar neste momento de Natal o espírito natalino em um evento lindo e grandioso com entrega de presentes é gratificante”, disse.

A coordenadora da Creche da Mãe Preta, Kelly Menezes, falou um pouco sobre o sentimento da instituição e das crianças ao serem convidadas a participar da ação solidária de Natal. “Pra gente foi um grande prazer receber esse convite, é para as crianças um finalzinho de alegria neste fim de ano. Toda a ação trouxe para eles algo especial com o espírito natalino, desde a entrega de presentes e toda a ludicidade que foi a proposta da Cidade Natal”.

Ceia natalina nos restaurantes comunitários

Mayara também confirmou a presença dela e do governador na Ceia Natalina – Nosso Natal, que acontece, nesta quinta-feira (21), em todos os 16 restaurantes comunitários do DF. Ibaneis e a primeira-dama participam da 5ª edição da ação no Sol Nascente, às 11h. Os restaurantes comunitários contarão com uma programação especial: decoração natalina, atrações musicais, Papai Noel e uma ceia de natal preparada pelo chef do restaurante.

A Ceia Natalina será servida no preço tradicional dos restaurantes comunitários, a R$ 1,00, das 11h às 14h. Quem quiser participar basta comparecer a um dos restaurantes comunitários do DF, situados em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Pôr do Sol e Arniqueira.

“Os 16 restaurantes comunitários do DF vão proporcionar um momento de Ceia de Natal com a família e amigos. Para aqueles que não tem condição de fazer uma grande ceia ou não tem familiares aqui em Brasília podem se dirigir aos restaurantes comunitários por aquele precinho que todos já conhecem, que é um real em uma ceia super especial. Nós temos todo o Governo do Distrito Federal participando dessa ação, então cada restaurante comunitário terá uma grande ação, uma diferente da outra, mas com certeza grandiosa”, frisou Mayara.