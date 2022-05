Ação leva exames de vista e emissão de RG para mulheres de área rural

Isso porque é preciso dirigir por cerca de 22 minutos em estrada de terra para chegar ao Núcleo Rural Radiobrás, em Brazlândia

Foi em busca de semear a saúde, acessibilidade e cidadania, que a Ação Mulher no Campo realizou sua 17ª edição nesta sexta-feira (27). Mulheres que não costumam ir até a área urbana puderam, algumas pela primeira vez, fazer exame de vista, agendar a retirada do RG ou até conseguir ajuda para sair do desemprego.

Isso porque é preciso dirigir por cerca de 22 minutos em estrada de terra para chegar ao Núcleo Rural Radiobrás, em Brazlândia.

A dona de casa Júlia Araújo Silva, 29 anos, nunca havia passado por uma consultoria jurídica. Mãe de um menino de 8 anos, ela tem consciência de que deveria receber pensão. Mas, desconhecendo o paradeiro do pai de seu filho, não sabia quem procurar para exigir seus direitos. “Conversei com um advogado aqui na ação e descobri que preciso ir até a Defensoria Pública”, comentou. “Não sabia nem que isso existia.”

Entre os serviços oferecidos às moradoras da região, estava a emissão de RG. Ação integrou vários órgãos para atender às necessidades da comunidade

O projeto, uma iniciativa da Secretaria da Mulher, conta com a integração de vários órgãos do GDF para atender às necessidades das moradoras do campo. Em Brazlândia, a ação atendeu cerca de 500 pessoas. “Entendemos que o deslocamento dessas mulheres é mais complicado. E o governo deve estar onde a comunidade precisa”, afirmou a secretária da Mulher, Vandercy Camargos.

Aos 42 anos, a dona de casa Marilza Pereira Morais fez, pela primeira vez na vida, uma tonometria, teste que mede a pressão ocular. O exame é usado para detectar o glaucoma. “A gente mora muito afastado da cidade, não tem condições de ir a um médico que cuida dos olhos”, contou. “Também aproveitei para agendar a retirada da minha identidade.”

Muitas mulheres fizeram pela primeira vez a tonometria, teste que mede a pressão ocular; o exame é usado para detectar o glaucoma

O projeto também dedicou atenção especial às agricultoras de Brazlândia. Técnicos da Secretaria da Agricultura deram orientações sobre o plantio e uma equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) fez o cadastramento de interessadas em receber consultoria técnica.

“Quando levamos essa assistência até as mulheres da zona rural, elas conseguem entender melhor o espaço que ocupam na sociedade”, ressaltou Simone Barros, chefe da Diretoria de Mulher Rural. “O sentimento de gratidão fica muito evidente.”

A Ação Mulher no Campo teve um sabor especial para Maria de Jesus Sousa e Silva, 49 anos. Depois de passar sete anos desempregada, a mulher conseguiu uma entrevista de emprego com a ajuda da equipe da Secretaria do Trabalho, outra pasta presente no projeto. “Não estou nem acreditando nessa oportunidade”, comemorou. Emocionada, Maria disse que ama cozinhar. “Vou dar o meu melhor”, garantiu.

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília