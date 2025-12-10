Ação do GDF leva mais de 200 estudantes da rede pública para sessão de cinema especial

Mais de 200 estudantes da rede pública do Distrito Federal participaram, nesta terça-feira (10), de uma sessão especial do filme Five Nights at Freddy’s 2, exibida no Cinemark do Taguatinga Shopping. A iniciativa, organizada pela Secretaria da Juventude do DF (Sejuve-DF) sob a gestão do secretário André Kubitschek, proporcionou um momento de lazer e integração para os jovens.

Para muitos dos participantes — especialmente aqueles que vivem em regiões mais vulneráveis — a ida ao cinema representou uma experiência inédita. Alguns estudantes estiveram em uma sala de cinema pela primeira vez, reforçando o impacto positivo de iniciativas que ampliam o acesso dos jovens à cultura, ao lazer e a momentos de convivência.

“Hoje é dia de celebrar a juventude estudantil”, afirmou o secretário André Kubitschek. Ele ressaltou a importância de oferecer vivências culturais e recreativas que contribuam para o bem-estar e o desenvolvimento integral da juventude. Segundo ele, a sessão proporcionou aos estudantes uma tarde divertida, acolhedora e significativa.

Crianças da rede pública lotaram a sessão, que marcou o encerramento do projeto Futuro em Conta | Divulgação/Sejuve-DF

A iniciativa reforça o compromisso da Sejuve-DF em promover acesso à cultura, ao lazer e a experiências transformadoras para a juventude do Distrito Federal.

“Proporcionar momentos de lazer também é cuidar da juventude. Hoje celebramos conquistas e abrimos portas para novas oportunidades”, destacou André Kubitschek. O evento marcou o encerramento das atividades do Workshop de Educação Financeira – Futuro em Conta, edição 2025, que atendeu mais de 700 estudantes da rede pública.

Realizado em parceria com a Vogue Investimentos, o projeto foi idealizado e colocado em prática pela Secretaria da Juventude do Distrito Federal e se consolidou como uma das grandes ações da atual gestão, oferecendo experiências educativas, práticas e culturais aos jovens do DF.

Com informações da Agência Brasília

