Ação do GDF leva mais de 200 estudantes da rede pública para sessão de cinema especial

Estudantes do DF lotam sessão especial de ‘Five Nights at Freddy’s 2’, no Taguatinga Shopping, no encerramento do projeto Futuro em Conta

Redação Jornal de Brasília

10/12/2025 19h27

Crianças da rede pública lotaram a sessão, que marcou o encerramento do projeto Futuro em Conta | Divulgação/Sejuve-DF

Mais de 200 estudantes da rede pública do Distrito Federal participaram, nesta terça-feira (10), de uma sessão especial do filme Five Nights at Freddy’s 2, exibida no Cinemark do Taguatinga Shopping. A iniciativa, organizada pela Secretaria da Juventude do DF (Sejuve-DF) sob a gestão do secretário André Kubitschek, proporcionou um momento de lazer e integração para os jovens.

Para muitos dos participantes — especialmente aqueles que vivem em regiões mais vulneráveis — a ida ao cinema representou uma experiência inédita. Alguns estudantes estiveram em uma sala de cinema pela primeira vez, reforçando o impacto positivo de iniciativas que ampliam o acesso dos jovens à cultura, ao lazer e a momentos de convivência.

“Hoje é dia de celebrar a juventude estudantil”, afirmou o secretário André Kubitschek. Ele ressaltou a importância de oferecer vivências culturais e recreativas que contribuam para o bem-estar e o desenvolvimento integral da juventude. Segundo ele, a sessão proporcionou aos estudantes uma tarde divertida, acolhedora e significativa.

A iniciativa reforça o compromisso da Sejuve-DF em promover acesso à cultura, ao lazer e a experiências transformadoras para a juventude do Distrito Federal.

“Proporcionar momentos de lazer também é cuidar da juventude. Hoje celebramos conquistas e abrimos portas para novas oportunidades”, destacou André Kubitschek. O evento marcou o encerramento das atividades do Workshop de Educação Financeira – Futuro em Conta, edição 2025, que atendeu mais de 700 estudantes da rede pública.

Realizado em parceria com a Vogue Investimentos, o projeto foi idealizado e colocado em prática pela Secretaria da Juventude do Distrito Federal e se consolidou como uma das grandes ações da atual gestão, oferecendo experiências educativas, práticas e culturais aos jovens do DF.

Com informações da Agência Brasília

