Ação Conjunta prende suspeito por tráfico e desmantela ponto de venda de drogas em Padre Bernardo

Em uma operação integrada deflagrada nesta segunda-feira (06), por volta das 14h00, a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuaram em conjunto na cidade de Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal, obtendo sucesso na prisão em flagrante de um indivíduo com histórico criminal por tráfico de drogas.

A ação, que visava combater o comércio ilícito de entorpecentes na região, contou com o apoio do K9 SCOTT, da BPCães da PMDF, que desempenhou um papel crucial na localização de diversas porções de crack escondidas no local.

Durante a operação, além da prisão do principal suspeito, um usuário de drogas também foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Foram apreendidas diversas porções de crack, uma balança de precisão, a quantia de R$ 3.000,00 em espécie e cigarros contrabandeados.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 17ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) da PCGO em Padre Bernardo, onde serão tomadas as medidas legais pertinentes. Participaram da operação, pelo BPCães/PMDF, os cães K9 SCOTT, K9 IPA, K9 KENAE e K9 INARA. A PMGO e a PCGO, e suas equipes, tiveram importante papel nesta operação.