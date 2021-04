Ação arrecada mais de 6.700 kg de alimentos

A TGS Solidário, em parceria com o Fundo Transforma Brasil, doou 480 cestas básicas para 16 projetos que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social no DF

Na última segunda-feira (5), a plataforma de voluntariado TGS Solidário, em parceria com o Fundo Transforma Brasil, doou 480 cestas básicas para 16 projetos que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social no DF. A ação Tamo Junto na Luta conseguiu arrecadar mais de 6.700 kg de alimentos para doação.

Vale lembrar que as doações ocorrem durante todo o ano por meio do projeto TGS Solidário. Para saber como ajudar famílias e instituições, basta entrar em contato pelo número (61) 99974.4020 e acompanhar vagas de voluntariado e ações pelo https://tgssolidario.com.br/

Uma das organizações que recebeu parte das doações foi a Central Única da Favelas (CUFA). O coordenador Michael de Almeida prestou seu agradecimento por meio de um vídeo.

Além da CUFA, as organizações SOS vida saudável, Instituição Integridade, Alma Lavada e a rede MOOV Movimentando Vidas também receberam as doações do TGS Solidário.