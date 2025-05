Abrigo contra o frio na Asa Sul oferece 110 vagas para pessoas em situação de rua 

Nesta quinta-feira (22), o Governo do Distrito Federal (GDF) abriu um abrigo provisório contra o frio para pessoas em situação de rua na Asa Sul com capacidade máxima para 110 pessoas. A estrutura estará disponível de domingo a domingo, das 19h30 às 6h, no ginásio do Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul.

A medida é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), conforme previsto no Plano Distrital para População em Situação de Rua, coordenado pela Casa Civil. Com apoio de outros órgãos do GDF, o objetivo é oferecer conforto e segurança para os cidadãos que mais precisam. Nesta semana, a capital registrou a temperatura mais fria do ano por duas vezes consecutivas, quando os termômetros marcaram 11,9ºC.

No local, serão ofertadas duas refeições (café da manhã e jantar), colchões e cobertores limpos para dormir, banho quente, kit higiene e casacos fornecidos pela Campanha do Agasalho Solidário, iniciativa da Chefia-Executiva de Políticas Sociais idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha. Também haverá promoção de atendimento socioassistencial e estarão disponíveis duas tendas da Defesa Civil para crianças e mulheres. Os portões do abrigo fecham às 22h ou conforme lotação.

“Estamos proporcionando o mínimo de dignidade para essas pessoas: uma noite quente, uma alimentação adequada. O GDF se preocupa com a população em situação de rua. Enquanto houver gente precisando, estaremos aqui para prestar todo o apoio necessário”, enfatiza a secretária adjunta de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo.

A ideia é que outras regiões administrativas também tenham abrigos contra o frio

Outros abrigos serão abertos conforme a demanda analisada pela Sedes. “Nos anos passados, abrimos em algumas outras regiões administrativas e vamos seguir a mesma estratégia esse ano. A nossa ideia é permanecer o tempo que for necessário, sem prazo para fechar. Enquanto o frio perdurar, estaremos aqui”, defende Canhedo. Em 2024, os abrigos temporários foram instalados no Plano Piloto, no Gama e em Ceilândia, com atendimento de mais de 8 mil pessoas.

Guilherme: “Muita gente não tem cobertor, não tem uma estrutura para estar na rua, então esse lugar veio bem a calhar mesmo”

O banho quente, a janta e o local seguro para dormir foram elogiados por Guilherme, 33 anos. “Não é viável ficar na rua nesse momento, ainda mais com o frio que está fazendo. Muita gente não tem cobertor, não tem uma estrutura para estar na rua, então esse lugar veio bem a calhar mesmo”, contou ele, que ficou sabendo do abrigo no Centro Pop da Asa Sul.

Agasalho Solidário

Lançada no dia 8 deste mês, a 6ª edição da Campanha do Agasalho Solidário segue até 17 de julho de 2025 para reforçar o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social. A meta deste ano é superar a média das edições anteriores, que arrecadaram cerca de 10 mil itens cada.

Casacos, mantas, meias, toucas, gorros e calçados em bom estado, para todas as idades e públicos, podem ser entregues em pontos de coleta dos órgãos do GDF. O ideal é que os itens estejam em sacos plásticos transparentes, com identificação do tipo, tamanho e público da peça, para facilitar a triagem e distribuição.

Os pontos de coleta estão distribuídos em locais estratégicos, como o Palácio e Anexo do Buriti, secretarias, administrações regionais, órgãos e entidades públicas. Para mais informações, acesse as redes sociais da Chefia-Executiva de Políticas Sociais ou entre em contato pelo WhatsApp (61) 99195-4079.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília