Abertura dos Jogos Escolares do DF

Os Jogos Escolares do Distrito Federal 2022 (JEDF) estão quase de postas abertas. A solenidade de início acontecerá na sexta-feira (6), às 15h45, no Ginásio do Cruzeiro. As competições credenciam estudantes a representarem suas unidades federativas nos jogos oficiais junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em cada modalidade.

Neste primeiro momento, as competições estão sendo disputadas a nível regional, pelas escolas públicas e particulares que pertencem a cada uma das 14 Coordenações Regionais de Ensino. Os primeiros colocados, em cada categoria e modalidade, avançarão para a etapa distrital. Os vencedores desta etapa serão os representantes nas disputas nacionais.

Os jogos serão divididos em duas categorias, estudantes atletas na faixa etária de 12 a 14 anos (nascidos em 2008, 2009 e 2010); e a dos alunos atletas na faixa etária de 15 a 17 anos (nascidos em 2005, 2006 e 2007). As modalidades de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica segue regulamento próprio, sendo divididos nas idades de 11 e 12 (nascidos em 2010 e 2011) e de 13 a 15 (nascidos em 2007, 2008 e 2009).

As competições da etapa regional, modalidades coletivas, categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos acontecem em abril e maio. Já a fase distrital, modalidades coletivas e individuais, categoria 15 a 17 anos, serão realizadas em junho. E a categoria 12 a 14 anos, também da etapa distrital, será realizada de junho a agosto.

Novas experiências

Integrar e socializar os estudantes são os objetivos dos jogos. O gerente de Desportos da Secretaria de Educação, Marcelo Ottoline, ressalta a importância do esporte na educação. “É uma fundamental e imprescindível ferramenta pedagógica na formação dos jovens da capital do país. Permite vivenciar os extremos das emoções e incorporar valores que permitem o convívio harmonioso em sociedade, com soluções de conflito sem o uso de violência”, observa o gerente de Desportos da Secretaria de Educação, Marcelo Ottoline.

Serviço:

Abertura dos Jogos Escolares do Distrito federal

Data: 06/05/2022

Horário: 15h45

Local: Ginásio do Cruzeiro

Endereço: SHCES, Qd. 811, Cruzeiro