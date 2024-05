Aberto processo seletivo para fonoaudiólogo neonatal e pediátrico

Nesta terça-feira (28), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) anuncia a abertura de um novo processo seletivo para o cargo de fonoaudiólogo neonatal e pediátrico. As vagas são para cadastro reserva e as inscrições podem ser feitas até o próximo domingo (2/6).

Para participar, os candidatos devem possuir graduação em fonoaudiologia, residência ou pós-graduação em fonoaudiologia hospitalar com foco em pediatria e experiência em atendimento a pacientes de média e alta complexidade no ambiente hospitalar. Além disso, é necessário ter registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono) e conhecimento técnico-científico na área de atuação.

O processo seletivo inclui etapas eliminatórias e classificatórias, comprovação de requisitos, avaliação de conhecimentos teóricos e exames médicos. A jornada mínima semanal é de 30 horas, com remuneração bruta de R$ 3.789,05, além de benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de benefícios, abono semestral e folga no aniversário.

Interessados devem se inscrever exclusivamente via internet, no site oficial do IgesDF. Para mais informações, acesse o edital completo.

*Com informações da Agência Brasília