Abertas inscrições para conferência sobre segurança alimentar

As inscrições para a 5ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que irá acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, estão abertas. O formulário de inscrição para o evento, que ocorrerá de forma on-line e será aberto ao público, está disponível no site da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social). O tema do evento será “A fome e a segurança alimentar no DF do solo ao prato: avanços e desafios para a conquista da alimentação adequada e da soberania alimentar.”

As 40 propostas aprovadas na pré-conferência, realizada na semana passada, servirão de base para a discussão da conferência distrital e nortear a construção do III Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional.

“A conferência foi antecedida de um seminário técnico e de uma pré-conferência que nos garantirão um bom repertório informacional na formulação participativa do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional”, explica o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea-DF), José Ivan Mayer de Aquino. “A participação na conferência é um importante exercício de cidadania ativa.”

Foram discutidas, por exemplo, propostas para fortalecer políticas públicas que contemplem as necessidades das mulheres, promovendo ações intersetoriais que estimulem a oferta de creches em tempo integral, emprego e educação com intuito de garantir a segurança alimentar e nutricional; e a possibilidade de criar uma lei distrital para regulamentar a transição agroecológica, visando à capacitação e certificação dos agricultores familiares e ao aumento das compras institucionais, gradativamente.

Com o resultado dessa conferência, o Consea-DF vai propor à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do DF (Caisan-DF) as diretrizes e prioridades da política e do plano distrital que vai efetivar as ações, incluindo os requisitos orçamentários para a execução.

“É importante que a população do DF se envolva nas discussões, faça propostas, conheça o que está sendo debatido e pode ser implementado. Por meio dessa participação, a gestão tem conhecimento das demandas da população e pode aprimorar a política de segurança alimentar e nutricional do DF”, reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Composto por 36 conselheiros titulares, representantes de 24 entidades da sociedade civil e de 12 órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), o Consea-DF é o responsável pela organização do evento.

A realização da 5ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional é resultado da retomada das atividades do Consea-DF. O colegiado teve as atividades interrompidas em fevereiro de 2019, assim como o Consea nacional, e ficou mais de um ano parado. O conselho no âmbito distrital voltou a funcionar em maio de 2020, com a nova gestão da Sedes, para preparar a eleição das 24 entidades da sociedade civil que, hoje, compõem o Consea-DF.

As informações são da Agência Brasília.