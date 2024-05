Abertas inscrições para a Comdema do Núcleo Bandeirante

As inscrições para a escolha dos membros da Comissão de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) do Núcleo Bandeirante já estão abertas. Membros da sociedade civil organizada, da entidade de classe ou do clube de serviços local pode participar e contribuir para a preservação do meio ambiente na região.

O edital tem como objetivo promover a participação ativa da comunidade local no planejamento, controle e fiscalização do uso racional dos recursos ambientais, visando à preservação e à melhoria da qualidade de vida.

A Comdema será composta por 12 membros, mais o administrador regional. Serão sete representantes da comunidade escolhidos pelas representações de entidades de classe e clubes de serviços locais e cinco membros de órgãos envolvidos com a execução da política ambiental do Distrito Federal. O mandato é de dois anos, com possibilidade de recondução.

Entre as atribuições da comissão estão elaborar planos de trabalho, cooperar na implantação da política ambiental do Distrito Federal, divulgar fontes e focos de poluição, receber e encaminhar denúncias de degradação ambiental, propor soluções para a degradação ambiental, acompanhar a eficácia das medidas de controle e recuperação ambiental, promover atividades de educação ambiental localmente e auxiliar na fiscalização das atividades que utilizam recursos ambientais.

Para participar da seleção, é preciso preencher a ficha de inscrição disponível no Anexo I do edital e enviar para o e-mail [email protected] ou entregá-la na sede da Administração Regional do Núcleo Bandeirante – Terceira Avenida, Praça Padre Roque, Projeção 2.

*Com informações da Agência Brasília