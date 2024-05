Abertas as inscrições para oficinas de corte, costura e serigrafia

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu, nesta sexta-feira (17), as inscrições para o programa Fábrica de Cidadania. O projeto oferta 120 vagas para os cursos de corte, costura e serigrafia a serem realizados na Estrutural. Serão 60 vagas para a primeira turma, que tem início em 3 de junho, e as demais para a segunda, que começa a partir do dia 10. Outras 30 vagas também serão selecionadas para o cadastro reserva.

O programa visa qualificar pessoas acima de 18 anos, preferencialmente mulheres, para estimular o empreendedorismo. Os candidatos que tiverem interesse em participar da primeira turma podem se inscrever até 26 de maio pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). Para a segunda turma, os formulários devem ser preenchidos entre 22 de maio e 2 de junho.

As oficinas serão ofertadas em dois turnos, com 30 vagas para cada. Na primeira turma, o período matutino, das 8h às 12h, será para serigrafia. Enquanto o turno vespertino, das 13h às 17h, fica com o curso de corte e costura. Na segunda turma, há uma inversão. Corte e costura, das 8h às 12h, e serigrafia, das 13h às 17h. Todas as aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira no SCIA, Quadra 9, Conjunto 1, Área Especial (Santa Luzia – Estrutural) e terão carga horária de 20 horas divididas em cinco dias.

O resultado final dos aprovados será divulgado entre 27 e 28 de maio para a primeira turma, e entre os dias 3 e 4 de junho para a segunda turma. Os selecionados deverão entregar os documentos entre 29 e 31 de maio e entre 5 e 7 de junho – a depender da turma – das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, no mesmo local onde serão ofertados os cursos.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília