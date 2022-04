Aberta seleção para a contratação de profissionais de saúde

As vagas são para médicos plantonistas, nefrologistas, paliativistas, ortopedistas, anestesiologista e do trabalho

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu, nesta sexta-feira (8), 11 editais de seleção para profissionais da saúde. As vagas são para médicos plantonistas, nefrologistas, paliativistas, ortopedistas, anestesiologista e do trabalho. Também há vagas para enfermeiros, técnicos de segurança do trabalho e de enfermagem.

Os interessados têm até o dia 14 de abril para se inscrever pelo site https://igesdf.org.br/todos-processos-seletivos/ , onde é possível consultar os editais e requisitos necessários. Entre as etapas do processo seletivo estão análise curricular, entrevista, avaliação de conhecimentos. As contratações são destinadas também às pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos serão contratados para atuar nas unidades administradas pelo Iges-DF – Hospital de Base (HB), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e unidades de pronto atendimento (UPAs).

Após o cadastro, o andamento completo da seleção realizada pela Gerência Geral de Pessoas poderá ser acompanhado pelo site do Iges-DF, onde serão publicadas todas as etapas realizadas e respectivos resultados.

Vagas abertas:

Médico I – Plantonista

Médico I – Do Trabalho

Médico I – Nefrologista

Médico I – Paliativista

Médico I – Ortopedista

Médico III – Anestesiologista

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico de Enfermagem – Psiquiatria

Técnico de Enfermagem – Regulador

Técnico de Enfermagem – Do Trabalho

Enfermeiro – CCIH

Com informações do Iges-DF