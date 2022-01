Aberta campanha de castração de animais de 2022

O cadastro de cães e gatos será na quinta-feira (27), enquanto o gatas e cadelas deverão ser cadastradas na sexta (28)

O Instituto Brasília Ambiental fará, nas próximas quinta (27) e sexta-feiras (28), o cadastramento para a primeira campanha de castração de cães e gatos de 2022. Ao todo, serão oferecidas 3.236 vagas para atendimento nas clínicas Coração Peludinho, no Gama; Dr. Juzo, em Samambaia; PedAdote, no Paranoá, e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia.

Conforme o cronograma, as inscrições devem ser feitas com base na espécie e no sexo do animal. O cadastro de cães e gatos será na quinta-feira (27), enquanto o gatas e cadelas deverão ser cadastradas na sexta (28).

Os links para preenchimento dos formulários online serão disponibilizados no site do Brasília Ambiental nos horários indicados e ficarão abertos até que todas as vagas sejam preenchidas.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do instituto reforça que apenas a conclusão do cadastro não garante a vaga para o animal. O resultado final com a lista dos contemplados será publicado até 4 de fevereiro, também no site do órgão, assim como as respectivas datas das cirurgias, previstas para o período de 8 de fevereiro a 18 de março, conforme escolha no ato do cadastro.

Para demais esclarecimentos sobre a campanha, o tutor interessado deve entrar em contato com o Brasília Ambiental pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98553-2756.

As informações são da Agência Brasília