Aberta a chamada pública para empresas da construção civil

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) fez-se pública a convocatória de empresas e construtoras/incorporadoras do ramo da construção civil interessadas em determinar parcerias e promover plano de negócios imobiliários. O edital é destinado à contratação e implantação de empreendimento de interesse social, no âmbito do programa habitacional.

Poderão participar da convocação pública quaisquer empresas do ramo da construção civil, construtora/incorporadora, individualmente ou em consórcio, que estejam interessadas em empreender, e comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos no edital. As inscrições devem ser efetuadas até as 23h59 de 25/9, exclusivamente de forma online, por meio deste link.

Em específico, o Edital de Convocação Pública nº 01/2023 é voltado à região do Sol Nascente – Trecho II, Quadra 105, Conjunto E, lotes 2 a 17; Conjunto H, lotes 1 a 22; Conjunto I, lotes 1 a 19 e Conjunto J, lotes 1 a 6. O objetivo é a construção de até 600 unidades habitacionais em tipologia multifamiliar, divididos em três grupos, de acordo com tratado no edital.

A empresa selecionada será responsável por viabilizar sua proposta junto ao agente financeiro autorizado a operar os recursos federais destinados às políticas habitacionais, por meio do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), com prioridade no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O edital e as demais informações podem ser acessados no portal da Codhab.

