ABAV Expo termina no RJ e Brasília sediará evento em 2024

Criado em prol da expansão e fortalecimento do setor de turismo, a ABAV Expo é um evento tradicional e renomado no cenário. Este ano, o evento foi realizado no Rio de Janeiro e reuniu agentes e empresários. O Sebrae no DF organizou uma missão com 14 empresários de Brasília. O objetivo é impulsionar a economia local e consolidar o Distrito Federal como um polo turístico de destaque.

Este ano o apoio do GDF foi fundamental, Brasília está representada no evento com um estande coordenado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal e sediará o evento em 2024.

A escolha da cidade-sede da ABAV Expo é anual e itinerante, o que significa que a cada ano o evento ocorre em um local diferente. Brasília foi anunciada hoje no fim do dia como cidade-sede da Expo em 2024 na presença de vários nomes do trade de turismo de Brasília, além da presença da superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha.

A iniciativa faz parte do histórico de ações do Sebrae no DF, que frequentemente promove missões para a ABAV visando capacitar e criar oportunidades de negócios.

Com a escolha da capital federal para sediar o evento no próximo ano, o Sebrae no DF terá um papel fundamental nesse processo. A cidade receberá muitos expositores e visitantes de outros estados oferecendo uma oportunidade única para destacar o potencial turístico da capital. O processo de captação da ABAV Expo foi liderado pela Secretaria de Turismo e pelo Convention Bureau, com a participação ativa de representantes do setor de turismo, incluindo o grupo do Sebrae que está presente no evento.

Outro destaque durante a ABAV Expo 2023, que conta com a participação do Sebrae no DF, é o Encontro Brasileiro de Enoturismo, que visa fortalecer a discussão sobre o enoturismo. Nesse contexto, a vinícola Brasília está sendo apresentada como um case de sucesso. O desenvolvimento do enoturismo é uma tendência em crescimento na região do PADEF (Polos de Agricultura Familiar, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico), consolidando-se como mais uma oportunidade de diversificação e crescimento econômico na região.

O Sebrae no DF desempenha um papel crucial na promoção do turismo e no desenvolvimento econômico local, alinhado com a visão de transformar Brasília em um destino turístico de renome nacional. Com sua participação ativa em eventos como a ABAV Expo, a instituição contribui para a construção de um cenário mais próspero e diversificado para a capital do Brasil.