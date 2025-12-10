A magia do natal e do esporte no Estádio Mané Garrincha 

Mais de 2 mil crianças de comunidades em vulnerabilidade do Distrito Federal, Goiás e entorno, estiveram no Estádio Mané Garrincha, em uma das maiores iniciativas sociais do período natalino: a Operação Natal em Campo. A ação colaborativa ofereceu uma tarde de fé, educação, alegria e esporte. O projeto foi realizado em conjunto entre Cíntia Ramos, mãe do jogador Endrick, e a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

Amanda Karolyne Nas fotos a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha com as crianças que participaram da Operação Natal em Campo

A iniciativa objetivava acolher essas crianças, ressaltando o papel do esporte como ferramenta de transformação social. O tema do projeto foi: “Quando o coração entra em jogo, todo mundo vence”.

A primeira-dama do DF destacou que muitas das crianças presentes sequer imaginavam viver a experiência proporcionada no Mané Garrincha. “Muitas brincando, comendo pipoca, se deliciando, se divertindo e vieram na expectativa de entrar em campo. Para mim, é uma sensação maravilhosa ajudar a proporcionar isso.” Ela sublinhou que o sonho da maioria é ser jogador de futebol: “E aí pensam: meu Deus, vou entrar em campo. E mais do que entrar em campo, elas viveram momentos memoráveis”, afirmou.

Para Mayara, é importante finalizar o ano com essa energia de esperança e felicidade na vida dessas crianças. “Mostrando para elas que a luta, as dificuldades, fazem parte da vida, mas que o melhor mesmo, o que mais marca a nossa caminhada são as nossas pequenas realizações e que é possível sonhar e realizar.” Ela reforçou que para entregar aquele momento às crianças, foi preciso o apoio de muitos parceiros. “E é a união que faz a força. É a solidariedade que transforma essa cidade.”

Ações de solidariedade ao longo do mês

Mayara lembrou que, ainda no início desta semana, esteve em outra ação solidária com aproximadamente 500 crianças na Esplanada dos Ministérios. “É realmente época desse momento de solidariedade, em que a gente vai se preparando para o ano que vem. O que que todos nós esperamos de um próximo ano? Que seja um ano de muita saúde, de muita paz, de crescimento e prosperidade.”

Amanda Karolyne Primeira-dama do DF com o filho Mateus, na ação solidária de natal no Mané Garrincha

As ações de fim de ano prosseguem com a aproximação do Natal nos Restaurantes Comunitários, reconhecido como a maior ceia natalina social da América Latina. Mayara detalhou a dimensão do evento e seu impacto social: “É a maior ceia porque ela acontece ao mesmo tempo em todo o Distrito Federal, com inúmeras pessoas podendo ali fazer uma refeição especial, uma ceia de Natal por apenas R$ 1.” Ela destacou ainda a importância da celebração familiar: “As crianças ganham presente, e os pais se realizam vendo seus filhos se realizando. Eles se alimentam, comem uma ceia especial e vivem a celebração em família nos nossos restaurantes comunitários. Durante todo o mês de dezembro, nós temos várias pequenas ações que acontecem com as crianças”, finalizou.

A Magia e a Realização de um Sonho com Cíntia Ramos

Cíntia Ramos afirmou ao JBr que, como mãe do jogador Endrick (ídolo do Palmeiras, que atualmente joga no Real Madrid), estava realizando um sonho que também é do filho. “Estar realizando esse evento para muitas crianças é muito gratificante. Estou muito feliz por estar realizando a ação, agradeço a Deus por tudo que tem acontecido.” Para Cíntia, ver as crianças nos pula-pulas, nos brinquedos, comendo pipoca, algodão doce e outras coisas, foi mágico. Ela é grata aos colaboradores que foram essenciais para que o projeto fosse realizado.

Ela espera que aconteçam outras edições da ação solidária, para proporcionar toda a união entre as pessoas que ajudaram e as crianças que foram recebidas. “Que aconteçam outras ações com esse mesmo fervor, que tenham esse amor e carinho. Deus abençoe e que esse evento aconteça no ano que vem com uma proporção maior.”

Uma tarde natalina em campo

A magia natalina contagiou o Mané Garrincha, com os brinquedos infláveis, atividades esportivas, recreativas e culturais que estimularam valores como solidariedade, união, fé e trabalho em equipe. A programação também teve McLanche Feliz para os pequenos, entrega de medalhas pelo Grupo do Menos é Mais, ações educativas, distribuição de kits e brindes, e uma visita do Papai Noel. A criançada também teve a oportunidade de assistir as apresentações do Grupo Nossa Cor com participação do Grupo Menos é Mais.

As 2 mil crianças que participaram do momento lúdico no Estádio vieram de locais como Vila Guaíra, Pacaembu, Águas Lindas, Paranoá e instituições parceiras. O projeto solidário contou com o apoio do Governo do Distrito Federal, Arena BRB, Instituto Menos é Mais e outros parceiros como o Instituto Levvo.