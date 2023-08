9ª DP investiga causa da morte da psicóloga Ivana

Durante o período em que ficou desaparecida, o celular de Ivana permaneceu desligado, e as contas bancárias não foram movimentadas

O delegado-adjunto da 9ª Delegacia de Polícia Ronney Teixeira Marcelo afirmou que o caso da morte da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, de 50 anos, segue sendo investigado. Ela estava desaparecida desde a noite de terça (15), e seu corpo foi encontrado no sábado (19) dentro do Lago Paranoá.

De acordo com Ronney, as investigações sobre seu paradeiro começaram tão logo foi recebido o registro de desaparecimento. Ivana foi vista com vida pela útima vez saindo da casa de uma amiga, no CA do Lago Norte. Câmeras de segurança mostraram o carro dela, um Chevrolet Ônix laranja, no quilômetro 4 da DF-005 pouco depois de ela sair, por volta das 23h.

Durante o período em que ficou desaparecida, o aparelho telefônico celular de Ivana permaneceu desligado, e suas contas bancárias não foram movimentadas.

No sábado (19) pela manhã, a equipe da 9ª DP recebeu a informação de que um banhista que estava no Lago Paranoá, na altura da MI 4, pisou na placa solta de um veículo. Uma busca rápida no sistema mostrou se tratar do carro de Ivana, então, o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado.

Os mergulhadores dos bombeiros encontraram o veículo com Ivana dentro. O carro foi periciado, e o corpo da psicóloga levado ao IML, mas nenhum sinal aparente de violência foi encontrado. Os demais resultados dos exames, como o toxicológico, ainda são aguardados para descobrir a causa da morte. Todos os pertences dela foram encontrados no interior do veículo.

O corpo de Ivana foi sepultado no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, hoje pela manhã.