8ª edição do Rabiscão Ilustrado leva arte para o metrô

Feira Rabiscão Ilustrado ocorre neste fim de semana, das 11h às 19h, na Estação 106 Sul

O Rabiscão Ilustrado é um encontro de ilustradores profissionais e amadores que se reúnem desde 2009 para desenhar de forma coletiva, despretensiosa e divertida e se

consolidou como um evento que reúne artistas de peso do Distrito Federal e do Brasil em um espaço de vendas que leva ao público trabalhos de diversos gêneros e, ainda, uma programação repleta de ações divertidas e formativas.

A 8ª edição da Feira Rabiscão Ilustrado ocorre neste fim de semana, nos dias 25 e 26 de novembro, das 11h às 19h, na Estação 106 sul do Metrô-DF. Durante o evento, os ilustradores venderão prints, adesivos, broches, camisetas e outros produtos dos seus trabalhos.

Na ocasião, vão ocorrer Live Painting com a artista de grafite e muralista Siren, além do lançamento de dois livros infantis, As Nuvens do Algodoeiro, de Yasmin Hassegawa, e Janela, de Betina Limanello, e também atividade lúdica de ilustração para crianças e a tradicional mesa colaborativa de desenho para todas as idades. O Rabiscão conta, ainda, com a fanfarra MaluVidas e com espaço de alimentação com o Café Antonieta, Japa Vegana e Gomes e Bebes.

É uma opção para quem quiser comprar peças únicas e criativas, presentear amigos e familiares no Natal, conhecer o trabalho produzido por artistas locais, curtir um evento cheio de gente criativa.

Serviço

8ª edição do Rabiscão Ilustrado

25 e 26 de novembro, sábado e domingo

Exposição dos artistas: 11h às 19h

Programação extra:

Lançamento do livro As Nuvens do Algodoeiro, de Yasmin Hassegawa – sábado, 15h

Atividade de ilustração para as crianças na mesa do Rabisquinho conduzida por Yasmin Hassegawa – sábado, 16h

Live Painting com Siren – Domingo, 12h

Lançamento do livro Janela com contação de histórias, de Betina Limanello – domingo, 14h

Apresentação musical com a fanfarra Malu Vidas – Domingo, 16h

Local: Estação 106 Sul do Metrô-DF

Para mais informações, acesse o Instagram

Com informações da Agência Brasília