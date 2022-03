86 estabelecimentos foram interditados no Carnaval

Apesar dos números, autoridades relatam menos eventos ao longo da semana

Por Elisa Costa

[email protected]

Do início do feriado prolongado até o momento, 86 estabelecimentos foram interditados no DF, por descumprimento ao decreto nº42.898, que proíbe os eventos de Carnaval com ou sem cobrança de ingresso. Desde o primeiro dia de operação da força-tarefa instaurada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), que começou na última sexta-feira (25), 17 estabelecimentos comerciais foram fechados e 88 foram multados.

No geral, mais de 450 estabelecimentos foram observados entre os últimos cinco dias, em regiões como Águas Claras, Ceilândia, Gama, Plano Piloto, Santa Maria, Sobradinho, entre outras. Além disso, o Detran já flagrou 126 motoristas sem habilitação para dirigir, 144 veículos foram apreendidos e mais de 800 condutores foram pegos dirigindo após o consumo de álcool. A Polícia Militar realizou 3.387 abordagens pessoais, foram registradas mais de 1 mil ocorrências e a apreensão de drogas, armas brancas e armas de fogo.

Na visão do secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, a ação é importante para orientar a todos sobre as medidas preventivas contra a covid-19. “A ação tem ocorrido diuturnamente em locais previamente estabelecidos por meio de levantamentos de inteligência ou denúncias”, explicou sobre o funcionamento, coordenado por policiais civis, militares, bombeiros, fiscais do Detran, DF Legal, Vigilância Sanitária, Procon e Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Segundo o secretário Júlio Danilo, foi notada uma redução nos número de eventos temáticos do primeiro dia até o momento atual: “Isso mostra que a ação cumpriu o objetivo. […] A população também foi uma grande parceira e entendeu a necessidade da operação, que tinha como objetivo o decréscimo da taxa de contaminação da covid”, destacou.

A força-tarefa que também fiscaliza o cumprimento da Lei do Silêncio (nº 4.092/2008) em diversos pontos da cidade, autuou oito bares da Asa Norte, nessa terça-feira (1º), que cometeram infrações recentes por desrespeito à lei. Em conjunto com a Polícia Militar, os responsáveis pela ação explicam que os locais não podem ter caixa de som instalada na área externa, pois isso amplifica o som e ultrapassa o limite aceitável. “Trabalhamos antes do Carnaval para fazermos uma vistoria e sabermos os locais que já vinham desrespeitando a norma”, comentou o diretor de fiscalização do Ibram, Douglas Pena.

Segundo o auditor, a ordem é a aplicação de advertência, multa, interdição parcial (veto ao som), interdição total e apreensão da caixa de som. Sendo que os valores da multa podem variar de R$1 mil a R$20 mil. Em alguns locais, foi apenas dada a orientação para diminuição do volume, já que muitos proprietários ainda não conhecem todos os dispositivos da lei. “Foi um Carnaval mais tranquilo do que em anos anteriores, sentimos que houve evolução”, argumentou Douglas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Números podem subir

Segundo o gerente de Apoio à Fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Allex Moraes, mesmo com a atuação da força-tarefa na cidade, existe um risco potencial de crescimento da taxa de transmissão R(t) da covid-19 nos próximos dias, porém, a expectativa é que o aumento não seja tão significativo. “É importante dizer que essas festas e aglomerações foram menores e mais localizadas do que em anos anteriores”, comentou.

De acordo com o gerente, o avanço da vacinação contra o vírus também ajudará a causar um impacto menor nos números: “Nós já temos mais de um ano de campanha, o que é um reforço na proteção das pessoas que já finalizaram o seu ciclo de imunização e respeitaram o isolamento social durante o carnaval”, finalizou.

Especialistas na área da saúde esperam que o aumento dos casos chegue nos próximos 10 a 15 dias. “Os índices devem continuar sendo observados, principalmente a taxa de transmissão e a taxa de ocupação de UTIs”, alertou o infectologista Hemerson Luz.