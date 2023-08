4º Dia da Mulher será na segunda, data do aniversário da Lei Maria da Penha

Objetivo é oferecer diversos serviços ao público feminino em situação de vulnerabilidade. Ação ocorre das 8h30 às 17h30, no Setor Comercial Norte

Nesta segunda-feira (7), dia em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove a quarta edição do projeto Dia da Mulher. A iniciativa, que ocorre sempre na primeira segunda-feira de cada mês, oferece serviços exclusivos para o público feminino em situação de vulnerabilidade.

O projeto ocorre no maior núcleo da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Conjunto G, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), das 8h30 às 17h30. A iniciativa tem como parceiros o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), a Secretaria da Mulher (SMDF), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

A subdefensora pública-geral, Emmanuela Saboya, destaca a importância de haver um evento destinado especificamente para o público feminino do Distrito Federal. “Ainda mais em uma data como esta, em que uma lei tão importante de proteção às mulheres faz aniversário, é necessário pensarmos nos benefícios que ações como o Dia da Mulher podem trazer. São pessoas que não costumam alcançar facilmente todos esses serviços, então é fundamental que coloquemos em prática a nossa missão institucional de democratizar o acesso à Justiça”, ressalta.

Entre os serviços oferecidos nesta edição, destacam-se atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial, exames de DNA, consultas com uma médica da família e com profissional de enfermagem, realização de mamografias e exames citopatológicos, inserção de DIU e atendimentos odontológicos. Além disso, haverá atendimentos da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e a distribuição de materiais informativos pelo Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT e pela Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), da Sejus.

Dia da Mulher

Ao longo das três primeiras edições, o Dia da Mulher realizou 1.520 atendimentos. A ação mensal gratuita tem como foco as mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo, assim, direitos a essa parcela da sociedade que não tem as necessidades mínimas atendidas.

Realizada na primeira segunda-feira de cada mês, a iniciativa assiste o público feminino no exercício de seus direitos fundamentais. Caso seja feriado, os atendimentos serão disponibilizados no primeiro dia útil subsequente. O intuito é concentrar o máximo de serviços possível para acolher e levar cidadania às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Com informações da Agência Brasília