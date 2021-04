433 idosos foram vacinados pela Sejus no primeiro dia da faixa etária dos 64 anos

Secretaria tem auxiliado o GDF na vacinação. Na sexta (16), equipes foram a três regiões administrativas da capital

Na última sexta-feira (16), começou a vacinação para idosos a partir de 64 anos, no Distrito Federal. A Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), por meio do Programa Sua Vida Vale Muito Vacinação, ampliou a ação e as cidades de Ceilândia, Itapoã e Recanto das Emas foram contempladas com a imunização contra a covid-19.

A imunização continuará na segunda-feira (19) e seguirá até a quarta-feira (21), das 9h às 17h, nos seguintes locais: Praça dos Direitos, na QNN 13,em Ceilândia; no CEU das Artes do Recanto das Emas, na Quadra 113. Já no Itapoã, a vacinação ocorrerá até a sexta-feira (23), na Quadra 203, no Del Lago, no mesmo horário.

A secretária de Justiça e Cidadania (SEJUS), Marcela Passamani, declara que com a ampliação da vacinação de grupos prioritários, foi possível que a ação Sua Vida Vale Muito também fosse ampliada. “Conseguimos levar para mais cidades a nossa ação. A parceria com a Secretaria de Saúde e o apoio do governador Ibaneis Rocha, nos permite alcançar mais idosos. O Programa Sua Vida Vale Muito, além de levar a vacinação para a população, também proporciona atendimento psicológico e psicossocial para quem precisar”.

O aplicativo 99, em parceria com a SEJUS, pode levar idosos de graça para vacinação

Em uma parceria inédita, a SEJUS e a empresa de transportes por aplicativo 99App vão doar 10 mil vouchers, no valor de R$20,00 para quem for se vacinar. O idoso que precisar de auxílio no deslocamento e quiser adquirir o voucher, deverá entrar no site (link: https://suavidavalemuito.sejus.df.gov.br/) e efetuar um rápido cadastro que, ao validar a faixa etária e cruzar os dados, automaticamente vai liberar um código por vez. Os códigos são exclusivos para os grupos prioritários que serão vacinados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada CPF terá direito a dois códigos, um para a ida e outro para a volta e poderão ser utilizados em até 14 dias, após a inserção no aplicativo da 99. Todos os locais de vacinação vão manter as regras sanitárias de enfrentamento à covid-19, como o distanciamento, uso de máscaras e uso de álcool. Servidores da Sejus e voluntários cadastrados no site do voluntariado vão auxiliar com informações.