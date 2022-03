41 cavalos Quarto Milha serão doados a Centros de Equoterapia de todo o país

A entrega simbólica será nesta terça-feira (29), às 16h, na Granja do Torto, em Brasília.

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) em parceria com a Associação Nacional de Equoterapia (Ande-Brasil) e o Parque de Exposições Granja do Torto (PGT) doarão 41 animais da raça Quarto de Milha para 21 centros de Equoterapia em todo o país.

A doação ocorrerá por meio do Projeto Pátria Voluntária e visa contribuir com a ampliação dos serviços de Equoterapia, que auxiliam o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência.

O Quarto de Milha é o cavalo mais indicado para a prática da terapia, por sua versatilidade e características físicas e comportamentais, e por esta razão, a Associação de criadores da raça vem apoiando cada vez mais os centros de Equoterapia de todo o país.

Agende-se

O quê: Doação de cavalos Quarto de Milha para centros de Equoterapia

Quando: 29/3, terça-feira às 16 horas

Onde: Parque da Granja do Torto (Brasília/DF)

