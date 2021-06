400 mil pessoas vão tomar a D2 da vacina em 2 meses

O objetivo é os brasilienses receberem a segunda dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca aplicadas nos meses de abril e junho. A Secretaria de Saúde informou que as doses para este público já estão reservadas

Os pontos de vacinação da capital aguardam cerca de 200 mil brasilienses no mês de julho. O objetivo é os brasilienses receberem a segunda dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca aplicadas nos meses de abril e junho. A Secretaria de Saúde informou que as doses para este público já estão reservadas.

A pasta orienta a todos que receberam a primeira dose do imunizante na capital que vejam o cartão de vacina e se dirijam aos locais de vacinação nas datas indicadas.

Para o mês de agosto, outras 200 mil pessoas deverão procurar, totalizando aproximadamente 400 mil doses aplicadas em dois meses, somente de D2.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ressalta que o alcance de um público tão significativo nesse período deve ser creditado ao trabalho intenso e organizados dos profissionais de saúde da rede pública.

“Como as vacinas chegaram em uma quantidade mais relevante nos últimos dias, ficou comprovado que a secretaria tem planejamento adequado e profissionais qualificados para executarem o processo de vacinação com rapidez e qualidade”, acrescentou Okumoto.

Ele reforça que “é de extrema importância completar o ciclo vacinal, com as duas doses, para garantir a imunização contra a covid-19. Os fabricantes da CoronaVac e da AstraZeneca recomendam a aplicação de duas doses respeitando os intervalos, então, temos que seguir o que é indicado e voltar aos pontos de vacinação”.

A aplicação do reforço está garantida no Distrito Federal graças ao planejamento de toda a equipe que cuida diretamente do processo de vacinação.

A secretaria lembra que as doses reservadas para segunda aplicação não serão utilizadas para D1, como alguns municípios brasileiros fizeram e enfrentaram falta de vacinas para completar a imunização da população.

Mais doses recebidas

Atualmente, constam no estoque da Rede de Frio Central um total de 196.760 imunizantes para serem aplicados como segunda dose (D2), sendo 16.220 de Coronavac e 180.540 mil de AstraZeneca.

Parte desse total chegou no último dia 20, quando o DF recebeu 96.750 doses de AstraZeneca, todas destinadas para aplicação como D2. O quantitativo somou-se ao que já estava na Rede de Frio e vai dar sequência à vacinação de segunda dose para o mês de julho.

Em agosto, a previsão é aplicar 194.946 doses de D2 sendo que cerca de 37 mil são doses da Pfizer/BioNTech e o restante de AstraZeneca. Esse número pode aumentar, a depender da chegada de mais doses da vacina CoronaVac em julho que, sendo aplicadas naquele mês, o reforço será administrado em agosto.

Intervalos

As três vacinas atualmente em uso no Distrito Federal são aplicadas em duas doses. Ainda não disponível no DF, apenas a da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson, é administrada em dose única. A segunda dose deve ser aplicada no intervalo de até 28 dias no caso da CoronaVac/Butantan e de 12 semanas para AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/BioNTech.

Com informações são da Agência Brasília