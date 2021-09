3ª dose de idosos que vivem em asilos começa terça-feira (21)

Em publicação nas redes sociais, Ibaneis afirmou que o reforço para o grupo se inicia na próxima terça-feira (21)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, neste sábado (18), o início da aplicação da terceira dose para idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, como asilos. Em publicação nas redes sociais, Ibaneis afirmou que o reforço para o grupo se inicia na próxima terça-feira (21).

Na última terça-feira (14), o governador havia afirmado que o reforço apenas seria iniciado em outubro, quando a vacinação dos adolescentes fosse concluída. “A previsão é de fechar todo o grupo de 12 anos para cima até o final do mês de setembro, pra que a gente possa iniciar a terceira dose daqueles mais idosos e daquelas pessoas que têm comorbidades a partir do início de outubro”, disse Ibaneis.

De acordo com o ministério, a dose de reforço deve priorizar pessoas imunossuprimidas e idosos com 70 anos ou mais.

Além dos idosos, Ibaneis anunciou o avanço na vacinação dos adolescentes sem comorbidades. De acordo com ele, a imunização dos jovens a partir de 13 anos se inicia a partir da próxima terça-feira (21). “Informa a todos que vamos manter no DF a vacinação dos adolescentes”, escreveu o governador.

Essa já é a segunda vez que Ibaneis anuncia a vacinação do grupo. Na última quinta-feira (16), o governador já havia divulgado o avanço, porém, após orientação do Ministério da Saúde para suspensão da imunização dos adolescentes sem comorbidades, ele suspendeu a decisão.

“A decisão do GDF e da Secretaria de Saúde tem o respaldo técnico das instituições representativas que fazem parte do processo de imunização do país”, continuou Ibaneis.

Na ocasião, o ministério havia pedido a suspensão para maiores investigações sobre cerca de 1.500 casos com “efeitos adversos”. Outro motivo seria a suspeita sobre o óbito de um jovem de 16 anos em São Paulo, que teria falecido dez dias após de imunizar. O governo do estado informou que o caso não tem relação com a vacina.

“Entre elas o CONASS, CONASEMS, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria. E também da Anvisa, órgão regulador que autorizou a vacinação contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer”, finalizou o governador.