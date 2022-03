2º Encontro Arte Urbana nas Escolas

O Projeto Encontro Arte Urbana chega a sua 2ª edição e leva aos estudantes das escolas públicas da rede de ensino do DF

O Projeto Encontro Arte Urbana chega a sua 2ª edição e leva aos estudantes das escolas públicas da rede de ensino do DF nas cidades do Sol Nascente, Ceilândia e Samambaia um pouco da cultura Hip Hop.

Hoje, 25 de março, o projeto ocorre no CEF 07 Ceilândia Sul e dia 04 de abril no CCMCED 07 Ceilândia Norte.

Serão três workshops simultâneos de grafitti, aulas de dança urbana e batalhas de rimas direcionados aos alunos de cada instituição.

Na ocasião acontece também um bate-papo com temas sobre cultura e paz; bullying; discriminação racial; inclusão social e fortalecimento de vínculos, além de uma vivência prática e próxima dos estudantes com o intuito de inspirar, capacitar e estimular o protagonismo jovem e empreendedor.

Para o Bboy Samuka, (Samuel Henrique Lima) integrante da DF Zulu Breakers da Ceilândia, a importância de eventos como este fortalece a participação de jovens como ele no universo da dança e da cultura Hip Hop.

Samuel é deficiente e tem a sua trajetória conhecida mundialmente. Através do grupo ‘IL Abilities Crew’ já viajou por diversos países apresentando suas habilidades na pista de dança e conquistou diversos prêmios.

Participou do longa-metragem ‘Dançarina Imperfeita’, com produção da cantora Alicia Keys, em cartaz no Netflix, e, almeja participar das Olímpiadas em Paris em 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Através da dança eu pude superar a minha deficiência e ter uma vida normal. Hoje sou um profissional. Em minha primeira participação no projeto eu reencontrei minha professora da infância e foi emocionante, relembra”.

Samuel tinha 10 anos quando foi diagnosticado com câncer no fêmur e teve sua perna amputada aos 14 anos. Ele é um exemplo de superação e exemplo para inúmeros jovens da periferia e deficientes no DF.

Vale ressaltar que o evento conta com intérprete de Libras durante as apresentações e bate-papo.

Os workshops serão ministrados por grafiteiros, dançarinos e Mc’s que são conhecidos no DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grafiteiro, Mc e produtor cultural Rivas é um deles e está na estrada desde a década de 80 (Rivas cantava no grupo de rap Álibi) e como um dos principais produtores de eventos de breaking no DF, reúne anualmente em seus eventos jovens da periferia para dançar e competir.

“A cultura Hip Hop tem o poder de agregar e estimular essa galera que precisa de incentivo. Hoje em dia o breaking é esporte olímpico. Nunca imaginávamos que alcançaríamos tanto. É um orgulho ver como a cena cresceu, a valorização dentro da sociedade e ver essa garotada brilhar e através do hip hop se encontrar”.

O encontro Arte Urbana nas Escolas é patrocinado pelo FAC-Fundo de Apoio à Cultura do GDF e tem apoio da Secretaria de Economia Criativa do DF.

PROGRAMAÇÃO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

WORKSHOPS

Rima com Rivas e Ravel @rivas.oficial @ravel.oficiall

Danças Urbanas com Will Locking @willockingdfzulu89

Graffiti com Elom @elom.ceilandia

SHOWS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rivas e Ravelzão

B. Boys: Samuka-Ceilândia- @bboysamuka

Chede e Lenon-Paranoá- @chedezied

B. Girls: Alana- Estrutural e Rayane-Brazlândia @alana.lt @bgirl_rayane

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DISCOTECAGEM

DJ Ocimar-Da Bomb @djocimar_dabomb