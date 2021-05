23 condutores sob efeito de álcool foram flagrados nessa 4ª

A infração é considerada gravíssima com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 2.934,70

Nesta quarta-feira, 12, Agentes do Detran autuaram 23 condutores que dirigiam sob influência de álcool, o abuso da substância no volante é a causa de muitos acidentes fatais pelo Brasil, a infração é considerada gravíssima com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

As abordagens aconteceram durante uma operação realizada pelos agentes no Lago Norte, Taguatinga, Recanto das Emas e no Setor Sudoeste, ao todo, foram abordados condutores de 150 veículos. O Setor Sudoeste liderou o número de ocorrências. Na região, os agentes do Detran autuaram 78% dos condutores flagrados – 18 dos 23.

Lei Seca

A operação teve como foco a aplicação da Lei Seca do Brasil, a Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008. De acordo com a legislação, também é sujeito à multa quem dirige após uso de qualquer outra substância psicoativa.

Ao todo, foram autuados, 57 condutores. A fiscalização flagrou nove condutores que não possuíam habilitação para dirigir, outros quatro por pilotar moto com escapamento adulterado e 21 por infrações diversas.

*Com informações da Agência Brasília