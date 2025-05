1º vice-presidente do TJDFT participa das comemorações do Dia do Gari no SLU

O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Roberval Belinati, representou o Tribunal na abertura das comemorações do Dia do Gari, realizadas nesta sexta-feira (16/5), na sede do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF).

O evento reuniu cerca de três mil profissionais da limpeza urbana e contou com uma programação diversificada ao longo do dia, que incluiu almoço com costela na brasa, apresentações musicais, serviços sociais, depoimentos de garis e sorteio de brindes.

Durante seu discurso, o desembargador Roberval Belinati destacou a importância do trabalho desses profissionais. “Os garis são heróis anônimos. O zelo diário desses profissionais traduz-se em proteção à saúde coletiva, em prevenção de doenças, em respeito ao meio ambiente e na construção de uma cidade que se orgulha de sua beleza e do bem-estar de seus habitantes”, afirmou.

Além do representante do TJDFT, participaram das comemorações autoridades dos Três Poderes, em reconhecimento ao serviço essencial prestado pelos garis à sociedade. Também estiveram presentes o diretor-presidente do SLU-DF, Luiz Felipe Cardoso de Carvalho, e a governadora em exercício, Celina Leão.

Na ocasião, foram registradas imagens com a presença do deputado federal Rôney Nemer, do desembargador Roberval Belinati, da governadora em exercício Celina Leão e do diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Cardoso de Carvalho.

Com informações do TJDFT